شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يبكي على الهواء: كل المؤسسات تتوحد خلف الرئيس والقوات المسلحة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الجيش المصري جيش رشيد، موجها التحية للإعلامي أحمد موسى وكل المنابر الإعلامية الوطنية، حسب قوله.

وأضاف جمعة باكيا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أنه مستعد أن يكون في الصفوف الأولى للقوات المسلحة دفاعا عن الوطن، مؤكدا أن مصر حائط الصد لإفساد المخططات التي تدار ضد المنطقة.

وتابع: «المناطق الرمادية مرفوضة وعلى الجميع أن يعلي مصلحة الوطن فوق الجميع، ويتم تنحية أي مشاكل داخلية وأن من يدخل الدولة في مشاكل فرعية فسيكون في صفوف الأعداء».

وأشار إلى كل المؤسسات والإعلام تتوحد خلف الرئيس القائد والقوات المسلحة كما حدث في كل المواقف التاريخية.

وقال إن الوزارة ستنظم سلسلة دورات بداية من الجمعة المقبل لمواجهة الإرهاب الإلكتروني لتدريب الأئمة والرد وتفنيد كل الخونة.

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