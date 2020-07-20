الشؤون الخارجية بالبرلمان البحرينى تؤكد حق مصر فى التدخل العسكرى بليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله العجمان، على الدور العربي والقومي الذي تقوم به مصر للوطن العربي انطلاقا من اتفاقية الدفاع العربي المشترك في جامعة الدولة العربية.

وشدد العجمان - في تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم /الإثنين/ - على حق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب، وواجبها العربي في المحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، والدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة.

وأشار إلى تأييد موقف البرلمان المصري وتفويضه للرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل في ليبيا لوقف التدخلات التركية في الشأن العربي واستمرارها في زعزعة أمن ليبيا، منوها بأن هذا القرار يأتي انسجاما مع دعوة البرلمان الليبي وشيوخ وقبائل ليبيا إلى ضرورة تدخل مصر عسكريا لحماية شعب وأرض ليبيا من تدخلات تركيا.

وأضاف رئيس "الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني "بشورى البحرين" أن التدخل العسكري في ليبيا ضروري لوقف التدخل التركي من أجل استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية؛ وذلك انطلاقا من مبادئ القومية العربية الأصيلة باعتبار ليبيا جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي.

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