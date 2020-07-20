شكرا لقرائتكم خبر عن "عمال مصر" يساند موافقة البرلمان بتفويض القوات المسلحة بحماية الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،ونقاباته العامة ،واتحاداته المحلية على مستوى الجمهورية على تأيده لقرار مجلس النواب اليوم الإثنين ،بإجماع اراء النواب الحاضرين على موافقته على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وذكر "الإتحاد العام" برئاسة النائب جبالي المراغي ، أن هذا الإجراء البرلماني بطلب مجلس الدفاع من مجلس النواب أن يوافق على إرسال قوات خارج مصر لحماية الأمن القومي يعد احترامًا للدستور والقانون ،وهو ما يثمنه ويؤيده الملايين من عمال مصر في جميع مواقع العمل والإنتاج.

صرح بذلك الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر النائب محمد وهب الله ،عضو لجنة القوى العاملة في "البرلمان" في تصريح عاجل له اليوم الإثنين .

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وأكد "الأمين العام" على دعم عمال مصر والبالغ عددهم أكثر من 25 مليون عامل في جميع مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات للثوابت التي جاءت في الموقف المصري الذي أعلنه الرئيس السيسي مؤخرا تجاه الأزمة الليبية،ومنها أنه : "لا لحكومة المليشيات الإرهابية، ولا للتدخل الخارجي في شئون ليبيا،وكذلك تقديم الدعم الكامل للشرعية ممثله في الجيش الوطني ومجلس النواب، ووحدة الشعب والارض، وبناء المؤسسات الليبية، وتوجيه رسالة تحذيرية من على أرض الواقع للميليشيات الإرهابية ومن يدعمها بأن الجيش المصري قوي وقادر على الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي ،وأنه جاهز للتدخل بمقتضي الشرعية الدولية دفاعا عن أمننا القومي".

وبإسم "عمال مصر " وجه "وهب الله " رسالة إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة ، تضمنت المساندة الكاملة والتفويض في إتخاذ ما يرونه مناسبا للحفاظ على أمن مصر القومي في الداخل والخارج ،وعلى كافة الحدود ،مؤكدا على وحده الصف العمالي خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة لمواجهة كل من يهدد الأمن القومي في الداخل والخارج،داعيا كافة المنظمات العمالية حول العالم بالوقوف ومساندة مصر في معاركها ضد الإرهاب الذي يعرقل التنمية ،وينشر الفوضى في المنطقة العربية ،والعالم .