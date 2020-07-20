شكرا لقرائتكم خبر عن معرض عن ديناصورات العصر الطباشيرى بـ"فنون جميلة الزمالك".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية لشئون المجتمع وخدمة البيئة، والدكتور عمرو سامى، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، معرض الفنانة شيريهان حسين عبد الحميد، بعنوان "بين الواقع والخيال"، عن ديناصورات العصر الطباشيرى، وتم تنظيم المعرض فى الكلية بالزمالك، بحضور الدكتورة كرستين مندى، المدرس بقسم النحت والتشكيل المعمارى بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، ومروة الشريف، مدير متحف كلية الفنون الجميلة بالزمالك، والدكتور ناصر البدرى، مدير العلاقات العامة بالكلية، وعدد من المهتمين بالحركة الفنية. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم.



عميد فنون جميلة الزمالك يفتتح معرض شيريهان حسين عبد الحميد

ضم معرض الفنانة شيريهان حسين عبد الحميد 16 عملًا فنيًا من المدرسة التجريدية، حيث ضم اثنان من الأعمال المنفذة بالحفر والطباعة على خامة الزنك باستخدام تقنية الأكواتنت، وتقنية الحفر الحمضى، والميزوتينت، و 14 لوحة منفذة بالرسم باستخدام خامة الأكريلك والأكورل، وتعبر الأعمال الفنية عن تصور تخيلى لديناصور سبينوصور إيجيبتيكاس، حيث تم اكتشاف أول هيكل له فى مصر عام 1912 فى منطقة الصحراء الكبرى، والديناصور عمره حوالى 95 مليون سنة، و عاش الديناصور فى العصر الطباشيرى.



لوحات للفنانة شيريهان حسين عبد الحميد

يذكر أن الفنانة شيريهان حسين عبد الحميد محمود خريجة كلية الفنون الجميلة بالزمالك (قسم الجرافيك - شعبة تصميم مطبوع) عام 2005، حصلت على درجة الماجستير فى الرسالة المقدمة منها بعنوان "دور الوسائط الجرافيكية فى تحقيق إيقاع درامى للعرض المتحفى" عام 2015، وهى باحث فنون تشكيلية بالهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية، وتم ندبها كمدرس مساعد بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها. تم تنظيم المعرض فى إطار دور كلية الفنون الجميلة بالزمالك وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى نشر الوعى الفنى والعلمى، ودعم الباحثين الموهوبين.



جانب من الحضور بمعرض الفنانة شيريهان حسين عبد الحميد

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لوحات للفنانة شيريهان حسين عبد الحميد



جانب من الحضور بمعرض الفنانة شيريهان حسين عبد الحميد



لوحات للفنانة شيريهان حسين عبد الحميد



جانب من الحضور بمعرض الفنانة شيريهان حسين عبد الحميد



لوحات للفنانة شيريهان حسين عبد الحميد