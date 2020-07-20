شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بلندن يعرض أمام منتدى أفريقيا للأعمال مشروعات مصر لتحقيق التكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك سفير مصر لدى المملكة المتحدة طارق عادل، في منتدى أفريقيا للأعمال تحت عنوان "النمو والاستدامة"، الذي نظمته عدة مؤسسات استثمار خاصة في لندن، عبر وسائل التواصل الافتراضي.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم /الإثنين/ - أن السفير طارق عادل عرض - خلال مشاركته متحدثا رئيسيا في جلسة التعاون الإقليمي - الجهود التي تقوم بها مصر وغيرها من الدول الأفريقية لمعالجة تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، مؤكداً محورية التعاون الإقليمي في هذه المرحلة.

كما تناول السفير المصري المشروعات التي تتبناها مصر لتحقيق التكامل الإقليمي مع باقي الدول القارة؛ بما يساهم في تعزيز التجارة البينية.

واستعرض السفير ما تتمتع به مصر من فرص وآفاق استثمارية كبيرة تجعلها بمثابة بوابة للاستثمار في أفريقيا، خاصةً في ضوء الإصلاحات الاقتصادية العديدة التي قامت بها خلال السنوات الماضية، والاتفاقات التجارية التفضيلية التي تربطها بالتجمعات الأفريقية المختلفة.

وشاركت في الجلسة - إلى جانب السفير المصري - مفوضة التجارة البريطانية مع أفريقيا، والتي أكدت الاهتمام الذي تحظى به أفريقيا كوجهة استثمارية لدى الشركات وصناديق الاستثمار البريطانية، خاصةً بعد استضافة بريطانيا قمة الاستثمار في أفريقيا في شهر يناير الماضي.

كما شارك في فعاليات المنتدى وزير الدولة البريطاني لأفريقيا جيمس دودريج، إلى جانب رئيسة ليبريا السابقة، وبعض سفراء الدول الأفريقية في بريطانيا، بالإضافة إلى عدد كبير من مسئولي صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأفريقية ورؤساء ومديري كبرى الشركات الأفريقية والعالمية المهتمة بأسواق أفريقيا.

وضم منتدى أفريقيا نحو 1000 مشارك من مجتمع المال والأعمال في بريطانيا والدول الأفريقية، وعكست مداخلات المشاركين اهتماماً بالإجراءات التي تتخذها الدول الأفريقية - ومن بينها مصر - للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، ومدى تأثير الجائحة على معدلات النمو بدول القارة، وسبل تحقيق التعافي السريع بما يضمن مواصلة مسيرة التنمية للدول الأفريقية.