شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنتاج أول لقاح صيني لعلاج كورونا في مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مباحثات أولية للتعاون حول تصنيع أول لقاح صيني في مراحل التجارب السريرية الأخيرة له، فى مصر، مع شركة فاكسيرا.

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في هذا الفيديو، يستعرض ”الخليج 365” تفاصيل إنتاج أول لقاح صيني محلي بعد نقل تكنولوجيا التصنيع لـ فاكسيرا.