شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنتاج أول لقاح صيني لعلاج كورونا في مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مباحثات أولية للتعاون حول تصنيع أول لقاح صيني في مراحل التجارب السريرية الأخيرة له، فى مصر، مع شركة فاكسيرا.
في هذا الفيديو، يستعرض ”الخليج 365” تفاصيل إنتاج أول لقاح صيني محلي بعد نقل تكنولوجيا التصنيع لـ فاكسيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل إنتاج أول لقاح صيني لعلاج كورونا في مصر.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.