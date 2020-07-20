شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون بالخارج: كلنا على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصري في الخارج أن أبناء الشعب المصري العظيم في الداخل والخارج كلهم على قلب رجل واحد يقفون خلف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف بهجت العبيدي أن المرحلة التاريخية الحرجة التي تمر بها مصر، وتمر بها المنطقة العربية، في حاجة إلى قيادة حكيمة وحازمة، وهو ما يتحقق في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تتسم قيادته بالخزم، كما تتصف نظرته بالشمولية، ويخضع قراراته للحكمة.

وذكر مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصري في الخارج ما يتهدد الدولة المصرية في جهاتها المختلفة يستدعي، إذا قضت الحاجة، إلى تدخل مصري سريع يحسم به الموقف، ويحمي به البلاد، ويحفظ به الأمن القومي المصري.

وأضاف مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصري في الخارج أن ما يجري في ليبيا من استقدام عناصر إرهابية ومرتزقة جلبها راعي الإرهاب في العالم رحب أردوغان، لاشك في أنه يهدد الأمن القومي، ومن ثم فإن السماح باستخدام القوات المسلحة المصرية لقواتها خارج البلاد لهو أمر تستدعيه الظروف وتحتمه الأحداث، ومن هنا فإننا نعلن دعمنا المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي، ونعلن موافقتنا للقرار الذي اتخذه بالإجماع اليوم مجلس النواب المصري بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

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ومن جانبه أشاد علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا بالخطوة التي اتخذها مجلس النواب المصري بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية.

وأكد ثابت أن الدفاع عن الأمن القومي المصري، لهو مهمة القوات المسلحة المصرية في المقام الأول، ومن ثم فإن الموافقة على ذلك إنما تأتي حرصا على مقدرات الدولة المصرية، ودفاعا عن أبناء الشعب المصري الذي يمكن أن تهددهم تلك الميلشيات الإرهابية.

وأعلن رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا عن دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية، كما طالب أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج بالوقوف صفا واحدا خلف الرئيس وفي نفس خندق الجيش المصري العظيم.