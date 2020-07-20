البابا تواضروس يستقبل أسقف أبو تيج وصدفا فى المقر البابوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، الأنبا أندراوس أسقف أبوتيج وصدفا، في المقر البابوي بالقاهرة.
يذكر أنه فى 52 نوفمبر 2018، قام البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بترقية الأنبا أندراوس أسقف أبوتيج وصدفا والغنايم ورئيس دير السيدة العذراء مريم بدير الجنادلة لرتبه "مطران" وذلك بعد 36 عاما من سيامته أسقفًا لإيبارشية أبوتيج وصدفا والغنايم بمحافظة أسيوط.
و ترهب الأنبا أندراوس بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون فى 23 مارس 1977، و سيم أسقفًا لإيبارشية أبوتيج وصدفا فى 25 مايو 1980، و يعد الأنبا انطونيوس مطران القدس والشرق الأدنى، أبرز التلاميذ الذين تتلمذوا على يديه ، كما شهد دير السيدة العذراء بجبل دير الجنادلة بالغنايم تحت رئاسته نهضة روحية وعمرانية، واختار لرعايته الراهب القس تادرس الأورشليمي، كما أن الأنبا أندراوس، عضو فى لجنتى شؤون الإيبارشيات ومناهج التربية الكنسية فى المجمع المقدس.
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