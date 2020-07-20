شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إنهاء خدمة إمامين بالشرقية بناء على أحكام قضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن أن الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام الوزارة قررت اليوم الاثنين إنهاء خدمة كل من: أبو الفتوح عبد ربه إبراهيم إمام وخطيب بأوقاف الشرقية، ومحمد السيد الألفى إمام وخطيب بأوقاف الشرقية، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، بناء على الأحكام القضائى الصادرة بشأنهما .

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وأكدت وزارة الأوقاف، فى بيان لها اليوم، أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينهما من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الشرقية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

كما حذرت وزارة الأوقاف من الانضمام إلى أى جماعة إرهابية أو تبنى أفكارها، وتؤكد أنه لا مكان فى وزارة الأوقاف لصاحب فكر متطرف أو منتم لأى جماعة متطرفة.