شكرا لقرائتكم خبر عن المطارات المصرية تستقبل 7 رحلات تقل 1146 راكبا قادمين من الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت المطارات المصرية على مدار اليوم الاثنين، 7 رحلات جوية قادمة من الكويت، تقل على متنها 1146 راكبا وذلك فى إطار الجسر الجوى الذى تسيره وزارة الطيران المدنى لإعادة المصريين من دولة الكويت .

وأكدت المصادر، أن الرحلات الـ 7 استقبلتها مطارات القاهرة، برج العرب، أسيوط، سوهاج، الأقصر، حيث استقبل مطار القاهرة الدولى رحلتين تقل على متنها 421 راكبا، بينما استقبل مطار برج العرب، رحلتين تقلان على متنهما 290 راكبا، واستقبل مطار سوهاج الدولى رحلة واحدة تقل على متنها 145 راكبا، واستقبل مطار أسيوط الدولى رحلة تقل على متنها 145 راكبا، فيما استقبل مطار الأقصر الدولى، رحلة واحدة تقل على متنها 145 راكبا.

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وأكدت المصادر، أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هى شركة طيران المصرية، شركة طيران الجزيرة الكويتية، شركة العربية - مصر، وشركة طيران النيل، بواقع 4 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة طيران النيل، وشركة العربية - مصر وشركة طيران المصرية.

وفور وصول الرحلات للمطارات المصرية تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، وتم توقيع الكشف الطبى الإجبارى على جميع العائدين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.