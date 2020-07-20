شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم بندوة البنك الدولى عن تجربة مصر أثناء كورونا: تقييم جميع الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أبرز ما جاء فى ندوة البنك الدولى وجامعة هارفارد ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، التى عقدت أونلاين خلال الشهر الجارى، عن التعليم فى مصر والدروس المستفادة من تجربة مصر أثناء وباء كوفيد-19، وتطبيق التقنيات الرقمية لاستخدام التعلم والتقييم عن بعد.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أنه خلال العام الجارى أن الوزارة لم تترك أى طالب خلال الأزمة إلا وتم تقييمه وامتحانه وتأهيله للعام الدراسى الجديد.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أقرت نظام الأبحاث خلال إبريل الماضى عقب توقف الدراسة حيث اتاحت الوزارة للطلاب تقديم أبحاث أون لاين من الصفوف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، كما تم عقد امتحانات أون لاين لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى لقرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة على التابلت من المنازل، إضافة إلى عقد امتحانات الثانوية العامة لقرابة 650 ألف طالب وطالبة والتى تنتهى غدا الثلاثاء، كما قررت الوزارة السماح لطلاب الدبلومات الفنية بأداء الامتحانات العملية والنظرية وفقا للجدول المعلن.

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