شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بالسعودية تدعو بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سعيد يحيى رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع المملكة العربية السعودية، أنه وبالإنابة عن أبناء الجالية المصرية المتواجدين فى جميع مدن ومحافظات ومناطق المملكة، يتضرعون ويدعوون الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء التام والعاجل على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، داعين له بدوام الصحة والعافية.

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وقال "يحيى" في بيان له: "نعبر عن أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لما تحظى به الجالية المصرية من كريم الرعاية فى وطنهم الثانى المملكة العربية السعودية، وهذا ليس بغريب على قادة هذه البلاد المباركة فما يجمع بين المملكة ومصر على مر التاريخ يفوق كل وصف وكل تعبير لأنها العلاقة الأزلية التى أرادها المولى العلى القدير مصدر رفعة وخير للامتين العربية والإسلامية".

وتعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لوعكة صحية أمس الأحد ، دخل على إثرها مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لتلقي العلاج.