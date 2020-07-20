أول لقاح صينى لمواجهة كورونا يصنع فى القاهرة.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، مصر ستصبح مركزا للإنتاج فى أفريقيا.. أول لقاح صينى لمواجهة كورونا يصنع فى القاهرة.. هالة زايد: تصنيع اللقاح بعد ثبوث فاعليته ودخوله المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.. والسفير الصينى: زيارة وزيرة الصحة لـ «بكين» محفورة فى قلوب الصينيين.

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