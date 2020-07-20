شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القليوبية»: تراجع الإصابة بكورونا.. وتوفير «الأسّرة» بمستشفيات المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم الإثنين، عن انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا بالمحافظة، وأكد على توفير عدد كبير من الأسّرة المتاحة حاليا بعدد من مستشفيات المحافظة للعودة إلى المنظومة الصحية العادية من التعامل وعلاج كافة الأمراض الأخرى غير كورونا.

وأوضح «الطباخ»، أنه تم التشديد على مقاول مستشفى كفر شكر لإنهاء مشكلة المياه الجوفية في أقرب وقت لتبدأ المستشفى فورا في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، مشيرا إلى أنه تم التجهيز لبدء العمل في علاج جميع التخصصات في المستشفى التعليمي ومستشفى قها وناصر العام ومستشفى التأمين الصحي وباقي مستشفيات القليوبية.

ووجه وكيل وزارة الصحة في ذات الوقت بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا حتى نتخلص منه تماما.