شكرا لقرائتكم خبر عن سحب 35 عينة من منشآت غذائية وإعدام 210 كجم أغذية في حملة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل صحة المنوفية، عن قيام إدارة مراقبة الأغذية، بشن حملة تفتيشية على الأسواق وأماكن تداول وبيع الأغذية بدائرة مدينة الشهداء.

وخلال الحملة تم المرور على بعض المنشآت الغذائية بناحية الشهداء وقرية دنشواي بمعرفة فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومفتشى الأغذية بمكتب مراقبة الأغذية.

وأسفرت الحملة على 12 منشأة عن سحب 35 عينة وإرسالها للتحليل للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير (9) محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و(7) محاضر لعدم توافر اشتراطات النظافة، وإيقاف تشغيل (٢) منشأة غذائية لعدم وجود تراخيص، وإعدام 210 كجم أغذية مختلفة، وضبط طن ملح طعام يودي خشن.