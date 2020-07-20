شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 28 ألفًا و764 طالبًا وطالبة أدوا امتحانات الدبلومات الفنية العملية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 28 ألفًا و764 طالبًا وطالبة من طلاب الدبلومات الفنية، الاثنين، امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2019/2020، التي تبلغ 158 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 174 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن الامتحانات سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ مضيفًا أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية، وواقيات للوجه، وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين، والتأكد من تسليمها للطلاب والمعلمين.

ورصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة خلال اليوم، حيث تم الإبلاغ عن إصابة مراقب بلجنة مدرسة حوش عيسي الزراعية، بارتفاع في درجة الحرارة، وتم نقله إلى المستشفى.