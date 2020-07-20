شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يطلق «#كلنا_الجيش_المصري»: «هذه الحرب أخطر مما حدث في 30 يونيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الإعلامي أحمد موسى هاشتاج #كلنا_الجيش_المصري تأييدا للقوات المسلحة والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال موسى، في برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن الشعب المصري بأكمله خلف قواته المسلحة عكس الأعداء في قطر وتركيا وجماعة الإخوان، الذين بدأوا منذ فترة كبيرة التجهيز لمواجهة جيش بلدهم والانضمام للجانب التركي، وتابع: «يوجد بين إخوان مصر من انضم للميليشيات التركية في ليبيا».

وأشار إلى أن الخونة كانوا واضحين عندما أعلنوا تأييدهم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهناك 15 قناة و200 موقع تعمل ضد الدولة المصرية، وهو ما يؤكد أن مصر الدولة الوحيدة التي تتعرض لهذا الكم من المؤامرات.

وطالب «موسى» المصريين بالحذر والثقة من الحرب الإعلامية التي تشنها الجماعة الإرهابية، مؤكدا أن هذه الحرب أخطر مما حدث في 30 يونيو.