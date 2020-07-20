شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجان» يناقش استعدادات القليوبية لعيد الأضحى وجدية التصالح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا حضره جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرو مديريات الخدمات بالمحافظة.

بدأ المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة للواء فخر الدين العربي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية الجديد، والعميد عبدالعظيم سعيد، مدير إدارة لمرور بالمحافظة، على توليهم لمناصبهم الجديدة، كما قدم الشكر للواء جمال الدين الرشيدي، مدير أمن القليوبية السابق.

وأعطى المحافظ توجيهاته برفع درجة الاستعداد بجميع المراكز والمدن والأحياء وجميع مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها بمناسبة قرب عيد الأضحى، حيث تقرر وقف الإجازات لجميع المسؤولين بالجهاز التنفيذي خلال تلك الفترة وتفعيل دور غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بباقي المدن والأحياء على مدار الـ24 ساعة، سواء في أيام العيد أو في فترة انتخابات مجلس الشيوخ المزمع إجراؤها في شهر أغسطس القادم.

وقرر المحافظ تكثيف الحملات الرقابية والأمنية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الرئيسية والغذائية، ومراقبة وضبط الأسعار لمواجهة الغلاء والتأكد من سلامة السلع المعروضة بالأسواق خلال فترة العيد، كما وجه بتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الأساسية خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتأكد من مطابقتها للمواصفات والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الغش التجارى أو التلاعب في الأسعار.

وشدد «الهجان» برفع القمامة والتراكمات أسفل كباري المحافظة بالكامل والاهتمام بطلاء واجهات المباني بالمدن والميادين الرئيسية والمباني المواجهة للطرق الرئيسية في أسرع وقت ممكن والتنسيق والالتزام بدهان لون واحد ملائم ومتناسق في كل منطقة أو حيّ، لتحقيق شكل تنسيقي وحضاري متميز.

استمع المحافظ لعرض الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن موقف القليوبية من إصابات كورونا، حيث أكد الطباخ أن معدل الإصابة بفيروس كورونا بالمحافظة في انخفاض مستمر، مؤكدا توفير عدد كبير من الأسرة المتاحة حاليا بعدد من مستشفيات المحافظة للعودة إلى المنظومة الصحية العادية من التعامل وعلاج كافة الأمراض الأخرى غير كورونا وطلب المحافظ بالتنبيه على مقاول مستشفى كفر شكر لإنهاء مشكلة المياه الجوفية في أقرب وقت لتبدأ المستشفى فورا في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات على مواقف السيارات والالتزام بارتداء الكمامة وجميع الإجراءات الوقائية.

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وخلال الاجتماع تابع الهجان الموقف الحالي لملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، حيث شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء موجها بضرورة استقبال طلبات التصالح لكل من تقدم بطلب تصالح، مع سداد رسوم جدية تصالح بنسبة 25% من المخالفة في نفس وقت تقديم الطلب لإثبات جديته وإلا ستتم الإزالة فورا.

وأكد المحافظة على ضرورة تحديد وحصر المقار الانتخابية المزمع إقامتها في مراكز الشباب والمدارس والاطمئنان على جاهزيتها تماما للعمل، لإتمام العملية الانتخابية بصورة مشرفة.

لقاء محافظ القليوبية مع رؤساء المدن

لقاء محافظ القليوبية مع رؤساء المدن

لقاء محافظ القليوبية مع رؤساء المدن