شكرا لقرائتكم خبر عن حجز 21 طعنًا على الاستبعاد من انتخابات «الشيوخ» فى البحيرة للنطق بـ«الحكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة القضاء الإدارى في البحيرة، حجز دعاوى الطعون على استبعاد المرشحين من خوض انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية لجلسة بعد غد، الأربعاء، للنطق بالحكم، وذلك في الدعاوى التي تقدم بها 21 متقدمًا للترشح تم استبعادهم من خوض الانتخابات معظمهم لعدم استكمال الأوراق.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة، برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية قررت استبعاد 24 متقدمًا من بين 46 مرشحًا تقدموا لخوض الانتخابات، وأعلنت استمرار 22 مرشحًا لخوض الانتخابات على 7 مقاعد فردية في دائرة المحافظة.