شكرا لقرائتكم خبر عن طارق فهمي: القاهرة تتحكم فى كل الخيارات بالقضية الليبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الاتصال بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، له دلالات كثيرة وسط تساؤلات عن دور الولايات المتحدة فيما يجري في ليبيا.
وأضاف فهمي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن العمل العسكري يمضي إلى جوار العمل السياسي والقاهرة تتحكم في كل الخيارات.
وتابع: "دخول الولايات المتحدة في هذا التوقيت بحثا عن حلول سياسية بعد تباطؤ في التعامل الدولي مع المشهد السياسي، واتصال ترامب يعني اهتماما أمريكيا ولكن لابد أن يترجم على أرض الواقع بخطوات فعلية".
وأشار إلى أن مصر طرحت رؤية شاملة من خلال مبادرة القاهرة بحثا عن الحلول السياسية في ليبيا.
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