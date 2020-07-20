شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تعلن أول أيام عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان، مساء الاثنين، أنه بعد غد، الأربعاء ٢٢-٧-٢٠٢٠م هو أول أيام شهر ذي الحجة.
وقالت الدار إن «وقفة عرفات يوم الخميس 9 ذي الحجة الموافق٣٠-٧-٢٠٢٠م، وأن أول أيام عيد الأضحى هو الجمعة 10 ذي الحجة الموافق 31/7/2020».
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