شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «جودة التعليم»: كل الظروف تحتم الدمج بين التعليمين المباشر والإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتوره يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن الموسم الدراسي الجديد 2020/2021 سيشهد البداية الحقيقية المبنية على أسس علمية للتعليم عن بعد، مؤكدة أن الدولة المصرية وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمتابعة شخصية من رئيس الوزراء تولي اهتماما كبيرا بالاستمرار في وضع القواعد الراسخة لنظم التعليم الجديده بكافة مؤسسات التعليم الجامعي وماقبل الجامعي والفني.

وعقب احتماعها الدوري، الاثنين، بقيادات هيئة الجودة ممثلين في نواب رئيس الهيئة ومديري ادارات التدريب والاعتماد والمعلومات، قالت يوهانسن عيد إن التعليم الالكتروني من المستحدثات التكنولوجية التي أثبتت أهميتها وفعاليتها في الفترة الأخيره وأمكن بوسائلها المختلفة إكساب الطالب مختلف المعارف والمهارات والاتجاهات العلمية والبحثية.

وعن ما يمكن أن يكون عليه نظام التعليم في الموسم المقبل وما سيترتب عليه من تقييم ومتابعة من قبل هيئة الجودة، قالت يوهانسن عيد إن الظروف والتحديات ستفرض عملية دمج بين نظامى التعلم «وجها لوجه» و«التعلم عن بعد»، وأن هذا الدمج بين النظامين معمول به على نطاق واسع عبر التعليم الجامعى في عدد كبير من دول العالم وعن معايير الجودة في التعليم عن بعد.

وأوضحت رئيس هيئة الجودة أن عمل الهيئة مع أي نظام تعليمي يعتمد على 3 قواعد اساسية، هي: جودة البرامج التعليمية وجودة الأداء وجودة المخرجات، بمعنى أن يكون تصميم البرامج محدد المواصفات التي يجب مراعاتها في التخطيط والعمل، وأن يكون الأداء وفق المعايير المعلنة والمحددة، وأن يكون المنتج التعليمي والخدمات محققة للمعايير والمواصفات المستهدفه والمتوقعة.

واختتمت رئيسة هيئة الجودة تصريحاتها بالاشارة إلى أهم الخصائص التي لابد من توفرها في نظام التعليم عن بعد لتتوفر له أسباب الجوده، وأهمها استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وكل أنواع المعارف بطريقة فعالة، وتوفير المواد والوسائل التعليمية والمعلمين وكافة البرمجيات المعتمدة في عملية التعليم والتعلّم، والتطوير الدائم لأداء المعلمين، والاهتمام المستمر بتطوير وتأهيل النظام الاداري والفني ليكون على وعي بالمستجدات التي تطرأ كل يوم على وسائل التعلم عن بعد.

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