شكرا لقرائتكم خبر عن «شاكر»: كافة إمكانيات قطاع الكهرباء متاحة لخدمة قطاع الكهرباء اليمني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، المهندس محمد العناني وزير الكهرباء والطاقة اليمنى، على رأس وفد رفيع المستوي، وذلك لبحث ودعم مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليمن.

وأكد الدكتور شاكر، خلال اللقاء، على عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع جمهورية اليمن، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية المصرية.

وأشار الوزير إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والاجراءات التي اتخذها في مجال تامين التغذية الكهربية، مؤكداً على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على تلك التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

وأوضح أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات من بينها زيادة حجم التعاون في مجالات الطاقة بصفة عامة ومجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح بصفة خاصة وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.

وأكد «شاكر» استعداد القطاع التام لتقديم كافة المساعدات من خلال الدعم الفني في المجالات التي يحتاجها الجانب اليمنى وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده، كما أن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء اليمنى بالاضافة إلى دعم التشريعات والتنظيمات المختلفة وخاصة في مجال الاستثماروتنظيم مرفق الكهرباء بالاضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات الطاقة والتدريب بالاضافة إلى بداية دورات تدريبية اونلاين خلال 4 اسابيع

من جانبه، أشاد المهندس محمد العناني وزير الكهرباء والطاقة اليمنى، بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى في تحقيقها معرباً عن سعى بلاده لزيادة حجم التعاون مع مصر والإستفادة من الخبرات المصرية للمشاركة في إعمار اليمن وخاصة في مجال البنية التحتية والكهرباء حيث تواجه اليمن حاليا تحديات كبيرة يتم العمل على تخطيها.

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة في كافة المجالات معرباً عن رغبته في الإستفادة منها والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية في مجالات الطاقة المختلفة.

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وفي نهاية اللقاء تم الإتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين للتعرف على إحتياجات الجانب اليمنى والإستفادة من الخبرات المصرية بقطاع الكهرباء لتدعيم وتطوبر منظومة الكهرباء بدولة اليمن الشقيق.