شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 15 مصنعًا مخالفًا للاشتراطات البيئية بشرق شبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة حملة مكبرة بالتعاون مع الأمن الصناعى للتفتيش على المنشآت الصناعية بمنطقة شارع الشعراوى الجديد، في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بضرورة تكثيف وتشديد وإحكام الرقابة على جميع المخالفات وردع المخالفين للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وبتعليمات وتكليفات من الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حى شرق، بتكثيف الحملات للتفتيش والرقابة على الاشتراطات البيئية لجميع المنشآت.

وأوضح رئيس حي شرق شبرا الخيمة أن الحملة تضمنت المرور على المنشآت الصناعية والورش غير المرخصة والتى تمثل خطورة على حياة المواطنين والمخالفة لقانون البيئة واشتراطات الأمن الصناعى والموجودة داخل الكتل السكنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 مصنعًا مخالفا للاشتراطات البيئية وعدم الالتزام بالاحتياطات والتدابير المنصوص عليها بقوانين البيئة.

وقال رئيس الحي إن المخالفات تضمنت عدم وجود سجل بيئى وعدم وجود خطة دفاع مدنى لمواجهة الحرائق وتشغيل العمالة دون السن، طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة بقانون العمل، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإعطاء المدة القانونية لتوفيق أوضاع تلك المنشآت.

ضبط 15 مصنع مخالف بشرق شبرا الخيمة

ضبط 15 مصنع مخالف بشرق شبرا الخيمة