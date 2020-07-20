شكرا لقرائتكم خبر عن المرشحان المستبعدان من كشوف مجلس الشيوخ بالقليوبية يطعنان قرار الاستبعاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم سمير بحيري ومحمد إمام عبدالعزيز، المستبعدان من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعادهما من كشوف المرشحين بسبب تخلفهم عن التجنيد.

فيما حددت محكمة القضاء الإداري جلسة عاجلة، الأربعاء المقبل، 22 من شهر يوليو الجاري للنظر في الطعون المقدمة من المرشحين لإعادة إدراج اسمهما ضمن كشوف المرشحين من عدمه.

وتلقت لجنة انتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة بنها الابتدائية، برئاسة المستشار صبري البنا، رئيس المحكمة، تنازلا من المرشح محمد أحمد على الجعيدي رقم 25 بالكشوف المبدئية عن خوض الانتخابات دون إبداء أي أسباب.

وأكدت لجنة تلقي الأوراق بالمحكمة، برئاسة المستشار خالد بيصار، مساعد رئيس المحكمة، وياسر جاد، أمين عام المحكمة، أن الكشوف تم تعليقها في بهو المحكمة، وأن اللجنة مستمرة في عملها لتلقي الطعون على المرشحين ليصل عدد المرشحين في الكشوف المبدئية 61 مرشحا على مقاعد المحافظة الـ6 في المجلس، من بينهم 9 سيدات و6 مرشحين لائتلاف الأحزاب الوطنية والذي يضم 5 ممثلين لحزب مستقبل وطن ومرشح لحزب الشعب الجمهوري.