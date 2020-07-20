شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل العجمي»: تعافي 16 حالة جديدة من فيروس كورونا.. وارتفاع حصيلة الشفاء لـ372 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمي المركزى المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، تعافى 16 حالة جديدة من مصابى الفيروس، الاثنين، ليصل إجمالى حالات التعافي إلى 372 حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل، مارس الماضى.

وأوضح «مختار» أنه تم توقف حصيلة المحولين إلى التعافي المنزلي عند الرقم 92 حالة، فيما توقف عدد الحالات المحولة إلى المستشفى الميدانى المؤقت في المدينة الشبابية في أبوقير شرق الاسكندرية لقضاء فترة النقاهة عند الرقم 463 حالة.

وقال إن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافت بشكل كبير وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة، لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على أن يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعى.

ولفت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، وتضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابت و2 جهاز متحرك، ويعمل بالمستشفى 53 طبيبًا و60 من هيئة التمريض.