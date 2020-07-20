شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 10 آلاف جنيه مكافأة لمديرية دمياط لبيعها 500 صك أضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الأوقاف عن تمكن مديرية أوقاف دمياط من تحقيق الــ 500 صك الأولى في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف خلال هذا العام 1441هـ، وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها 10 آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف دمياط ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم:"أن المكافأة لا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية صورة من إيصالات التوريد بقيمة الـ 500 صك الجديدة في موعد أقصاه الأربعاء 22 / 7 / 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف"

Advertisements

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن تمكن مديرية أوقاف الدقهلية من تحقيق الــ 500 صك الثانية في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف خلال هذا العام 1441هـ ليرتفع رصيدها إلى (1000) صك حتى تاريخه.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة قدرها ثمانية آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الدقهلية ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية صورة من إيصالات التوريد بقيمة الـ 500 صك الجديدة في موعد أقصاه الأربعاء 22 / 7 / 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.