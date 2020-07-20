شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تعلن تجاوز مبيعات صكوك الأضاحى ما تم تحقيقه العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن تجاوز المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مبيعات العام الماضي في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، حيث حقق المجلس حصيلة مبيعات تجاوزت ما تم تحصيله خلال العام السابق 2019 م / 1440هـ.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إنه تم تمييز المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بنجمة ، وسيتم صرف مكافأة قدرها (خمسة آلاف جنيه) حال تحقيقه مائة صك.

وفى سياق متصل حقق القطاع الديني بوزارة الأوقاف قفزة تاريخية في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، حيث تجاوزت مبيعاته خلال العام الماضي 1440هـ / 2019م ، ليرتفع إلى المركز الرابع بزيادة (1114) صكًّا عن مبيعاته خلال العام الماضي.

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وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة إضافية قدرها (خمسة آلاف جنيه) للعاملين بمكتب رئيس القطاع الديني، مع تمييز مكانهم في الجدول بنجمة، على أن تصرف المكافأة من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

كما حققت مديريتا أوقاف شمال سيناء وأسوان حصيلة مبيعات ضعف ما تم تحصيله خلال العام الماضي في صكوك أضاحي الأوقاف، وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة إضافية قدرها (خمسة آلاف جنيه) لكل مديرية من المديريتين تقديرًا لجهودهما في المشروع.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن تمكن مديرية أوقاف دمياط من تحقيق الــ 500 صك الأولى في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف خلال هذا العام 1441هـ، وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها 10 آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف دمياط ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة.

وقالت الوزارة فى بيان لها:"أن المكافأة لا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية صورة من إيصالات التوريد بقيمة الـ 500 صك الجديدة في موعد أقصاه الأربعاء 22 / 7 / 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف".