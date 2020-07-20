شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 8 آلاف جنيه مكافأة لمديرية الدقهلية لجهودها فى مشروع صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن تمكن مديرية أوقاف الدقهلية من تحقيق الــ 500 صك الثانية في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف خلال هذا العام 1441هـ ليرتفع رصيدها إلى (1000) صك حتى تاريخه.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة قدرها ثمانية آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الدقهلية ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية صورة من إيصالات التوريد بقيمة الـ 500 صك الجديدة في موعد أقصاه الأربعاء 22 / 7 / 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن تمكن العاملين بمكتب رئيس القطاع الديني بالديوان العام للوزارة من تحقيق الــ 500 صك الأولى في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف خلال هذا العام 1441هـ.

وقالت الوزارة، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة قدرها 8 آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمكتب رئيس القطاع الديني ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن يتم تقديم صورة من إيصالات التوريد بقيمة الـ 500 صك الأولى في موعد أقصاه الأربعاء المقبل، مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.