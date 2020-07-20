شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية فلكية تكشف كواليس رؤية هلال ذو الحجة وأول أيام العيد بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل القمر منزلة الاقتران اليوم الإثنين 29 ذو القعدة 1441 الموافق 20 يوليو 2020 عند الساعة (05:33 مساءً بتوقيت جرينتش) منهيًا بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن المقصود بالاقتران اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد فى السماء عندما يقعان على خط طول سماوى واحد، حيث يعبر القمر شمال أو جنوب الشمس ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها.

وأوضح التقرير أنه مساء هذا اليوم (الإثنين) سيغرب القمر من أفق مكة المكرمة عند الساعة ( 04:04 مساءً بتوقيت جرينتش) قبل حدوث الاقتران وقبل غروب الشمس والتى ستغرب بعد القمر عند الساعة ( 04:05 مساءً بتوقيت جرينتش) وعليه فإن رؤية القمر هذه الليلة مستحيلة.

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وبعد الاقتران تحدث مرحلة تسمى " الإهلال" وتعنى رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من المحاق وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وستكون هذه الفرصة مهيأة لرؤية هلال القمر الصغير بالعين المجردة مساء اليوم التالى فى حال كانت الظروف الجوية مناسبة.

ففى مساء يوم ( الثلاثاء) ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة ( 04:05 مساءً بتوقيت جرينتش) وفى ذلك الوقت سيكون القمر على إرتفاع (10) درجات والزاوية التى تفصله عن الشمس "الاستطالة" (11) درجة وإضاءة قرصة (1.0%) وسيغرب عند الساعة (4:57 مساءً بتوقيت جرينتش) بعد 52 دقيقة من غروب الشمس.

بناء على ذلك فإن يوم الثلاثاء 21 يوليو هو المتمم للثلاثين لشهر ذو القعدة، وستكون غرة شهر ذو الحجة يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو فلكيًا وحسب إمكانية الرؤية بالعين المجردة وعليه ستكون وقفة يوم عرفة يوم الخميس الموافق 30 يوليو ويوم العيد الجمعة 31 يوليو، علما بأن القرار النهائى يعود للمحكمة العليا السعودية.

جدير بالذكر بأن هذا الوقت من الشهر القمرى يعتبر مثاليًا لرصد الأجسام الخافتة فى أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذى يطمس فى العادة الأضواء الطبيعية فى قبة السماء.