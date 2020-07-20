الصحة: ذروة كورونا ليس مصطلحا علميا ولا يمكن تحديدها إلا بمراقبة المعدلات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال َمسئول فى وزارة الصحة، أن وزيرة الصحة الاتفاق مع السفير الصينى على أن تصبح مصر مركزا لتصنيع لقاح فيروس كورونا المستجد فى القارة الإفريقية.
وأضاف المسئول، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دى أم سى، حرص المواطنين أهم سبب فى انخفاض عدد إصابات فيروس كورونا. وأكمل المسئول، أن ذروة كورونا ليس مصطلحا علميا ولا يمكن تحديدها إلا بمراقبة معدلات الاصابات والوفيات، كما أن المستشفيات إلى أعلنت صفر اصابات سيتم تعقيمها جيدا وإعادة تشغيلها لاستقبال المواطنين والعمل بنشاطها العادي.
وتابع مسئول الصحة، وفى نفس الوقت ستستقبل حالات إذا جاءت مصابين جدد بكورونا، وأن مصر ستكون مركزا لإنتاج لقاح كورونا فى افريقيا بالاتفاق مع الصين.
قال َمسئول فى وزارة الصحة، أن وزيرة الصحة الاتفاق مع السفير الصينى على أن تصبح مصر مركزا لتصنيع لقاح فيروس كورونا المستجد فى القارة الإفريقية.
وأضاف المسئول، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دى أم سى، حرص المواطنين أهم سبب فى انخفاض عدد إصابات فيروس كورونا. وأكمل المسئول، أن ذروة كورونا ليس مصطلحا علميا ولا يمكن تحديدها إلا بمراقبة معدلات الاصابات والوفيات، كما أن المستشفيات إلى أعلنت صفر اصابات سيتم تعقيمها جيدا وإعادة تشغيلها لاستقبال المواطنين والعمل بنشاطها العادي.
ولفت مسئول الصحة، إلى أنه فى نفس الوقت ستستقبل حالات إذا جاءت مصابين جدد بكورونا، وأن مصر ستكون مركزا لإنتاج لقاح كورونا فى افريقيا بالاتفاق مع الصين.
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