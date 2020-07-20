شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إصابة مراقب امتحانات الدبلومات بارتفاع فى حراراته ونقله للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى 28 ألفًا و764 طالبا/طالبة من طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسى الحالى 2019/2020، التى تبلغ 158 مادة فى النوعيات (صناعى، زراعى، تجارى، فندقي)، داخل 174 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.

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وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن الامتحانات سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ مضيفًا أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية، وواقيات للوجه، وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين، والتأكد من تسليمها للطلاب والمعلمين.

ورصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة خلال اليوم، حيث تم الإبلاغ عن إصابة مراقب بلجنة مدرسة حوش عيسى الزراعية، بارتفاع فى درجة الحرارة، وتم نقله إلى المستشفى.