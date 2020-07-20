حصاد الوزارات.. الصحة: لقاح صينى لمواجهة كورونا فى مراحله النهائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الوزارات الحكومية اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم:- التضامن: بدء تنفيذ مبادرة "حياة كريمة بلا أمية" فى 11 محافظة التضامن تبدأ اليوم تنفيذ مبادرة "حياة كريمة بلا أمية" فى 143 قرية الصحة: لقاح صينى لمواجهة كورونا فى مراحله النهائية.. وتصنيعه فى مصر قريبا الصحة: 32.3% نسبة الشفاء من كورونا.. والوزيرة تطالب بمزيد من الاحتياطات Advertisements وزير التعليم عن كثافة الطلاب والعام الدراسى المقبل: سنجد حل مناسب لكل مدرسة رئيس امتحانات الثانوية يناقش نموذج إجابة علم النفس مع مشرفى تقدير الدرجات التعليم تعلن مواعيد امتحان تحديد المستوى للطلاب العائدين من الخارج وزير الأوقاف: الحياد فى قضايا الوطن خيانة.. ويجب أن نقف صفا واحدا خلف الرئيس

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