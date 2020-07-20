الإفتاء تدشن هاشتاج "وإن جندنا لهم الغالبون": صفًا واحدًا وراء الدولة لمواجهة التحديات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

دشنت دار الإفتاء المصرية، مساء الاثنين، هاشتاج " وإن جندنا لهم الغالبون"، بعد موافقة البرلمان على إرسال قوات من الجيش المصري لمهام قتالية خارج البلاد.

ونشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بـ"فيسبوك"، الاثنين، صورة لوحدات التدخل السريع، أعلاها عبارة " وإن جندنا لهم الغالبون..صفًا واحدًا وراء الدولة المصرية في مواجهة التحديات".

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ووافق البرلمان المصري، بإجماع آراء النواب، الاثنين، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

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رسميًا.. البرلمان يوافق على إرسال قوات من الجيش المصري في مهام قتالية خارج البلاد