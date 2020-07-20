محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قالت مصادر برلمانية، إن مجلس النواب وافق خلال الجلسة السرية المنعقدة، اليوم الاثنين، على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري.
ودعا الدكتور علي عبدالعال، إلى جلسة سرية، لمناقشة موضوع مهم، بحضور نائب وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين.
واستعرض عبدالعال النصوص اللائحة في هذا الشأن، ومنها المادة (281) مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، بانعقاد المجلس في جلسة سرية بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناءً على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى في جلسة علنية أو سرية.
ويصدر القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة واثنان من معارضيها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: البرلمان يوافق على تفويض السيسي في اتخاذ اللازم للحفاظ على الأمن القومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.