مصادر: البرلمان يوافق على تفويض السيسي في اتخاذ اللازم للحفاظ على الأمن القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



قالت مصادر برلمانية، إن مجلس النواب وافق خلال الجلسة السرية المنعقدة، اليوم الاثنين، على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري.

ودعا الدكتور علي عبدالعال، إلى جلسة سرية، لمناقشة موضوع مهم، بحضور نائب وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين.

واستعرض عبدالعال النصوص اللائحة في هذا الشأن، ومنها المادة (281) مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، بانعقاد المجلس في جلسة سرية بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناءً على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى في جلسة علنية أو سرية.

ويصدر القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة واثنان من معارضيها.