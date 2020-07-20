رفض دعوى إلزم الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشح قائمة حزب الثورة لمجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، بعدم قبول الطعن المقام من سيد حسن رئيس حزب الثورة، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب بعدم وجود اسم الحزب ضمن الأحزاب التي ستخوض انتخابات مجلس الشيوخ، مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشح الأعضاء على قائمة الحزب بمجلسي الشيوخ والنواب لرفعه من غير ذي صفة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي تطالب بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من لجنة شئون الأحزاب بعدم وجود اسم الحزب ضمن الأحزاب، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشح الأعضاء على قائمة الحزب بمجلسى الشيوخ والنواب، وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا.

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واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٧٠٦٨ لسنة ٧٤ قضائية رئيس لجنة شئون الأحزاب ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكرت الدعوى أن الحزب تم تأسيسة عام ٢٠١١ وله رئيس وأعضاء، وفي عام ٢٠١٩ تم الدعوة لجمعية عمومية للمؤسسين والأعضاء، وحضرها نحو ٥٦٧ عضو وتم التصويت على اختيار الرئيس الجديد.

وأضاف مقيم الدعوى: فوجئنا عند التقدم بأوراق ترشح الأعضاء للهيئة الوطنية للانتخابات، بعدم إدراج الحزب ضمن قائمة الأحزاب على الرغم من وجود خطاب مشهر باسم الحزب.