تجديد حبس نجل حسن مالك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، تجديد حبس أنس نجل القيادي الإخواني حسن مالك، في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية رقم 470 لسنة 2019، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين منضمين لذات القضية عدة تهم منها؛ الانضمام لجماعة أسست عل خلاف أحكام القانون "جماعة إرهابية"، والتحريض على مؤسسات الدولة، ومشاركة جماعة إرهابية.