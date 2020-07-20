بالفيديو.. لحظة مداهمة بؤرة لتجارة المخدرات في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أعدت وزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد كواليس مداهمة بؤرة لتجارة المخدرات والإيقاع بتشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة في سوهاج.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت تكوين عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" تشكيل عصابي للاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة على نطاق واسع وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهما الأجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية واللواء عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن أحدهما.

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وعثر بحوزتهما (2 طبنجة معدلة – 16 فرد رصاص محلى الصنع – 7 فرد خرطوش – كمية كبيرة من أجزاء الأسلحة النارية –120 طلقة مختلفة الأعيرة – 2 قطعة سلاح أبيض – 23 طربة لمخدر الحشيش وكمية مُجزئة لذات المخدر وزنت 5,530 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون وزنت 500 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – دراجة نارية "بدون لوحات"– ميزان).

بمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة 550 ألف جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأمرت النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيقات.