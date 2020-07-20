محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
أعدت وزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد كواليس مداهمة بؤرة لتجارة المخدرات والإيقاع بتشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة في سوهاج.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت تكوين عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" تشكيل عصابي للاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة على نطاق واسع وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهما الأجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية واللواء عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن أحدهما.
وعثر بحوزتهما (2 طبنجة معدلة – 16 فرد رصاص محلى الصنع – 7 فرد خرطوش – كمية كبيرة من أجزاء الأسلحة النارية –120 طلقة مختلفة الأعيرة – 2 قطعة سلاح أبيض – 23 طربة لمخدر الحشيش وكمية مُجزئة لذات المخدر وزنت 5,530 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون وزنت 500 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – دراجة نارية "بدون لوحات"– ميزان).
بمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة 550 ألف جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأمرت النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. لحظة مداهمة بؤرة لتجارة المخدرات في سوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.