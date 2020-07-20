اللقطات الأولى لإحباط تهريب 23 مليون قرص وعبوة منشطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تهريب 23 مليون قرص وعبوة "منشطات – مكملات غذائية" و25 ألف جهاز "قياس حرارة يدوى – شيشة إلكترونية" إلى داخل البلاد، قُدرت قيمة الرسوم المستحقة عليها بـ35 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى استيرد أحد الأشخاص رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن "بوليستر" داخل حاويتين، واحتوائهما بداخلهما على أصناف محظور دخولها للبلاد بقصد تهريبها بطريقة غير شرعية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إعداد لجنة لفحص محتويات الرسالة وأسفرت أعمالها عن ضبط 20 ألف شيشة إلكترونية بمشتملاتها، 5 آلاف جهاز قياس حرارة يدوى، 3 ملايين قرص منشط، 20 مليون عبوة مكملات غذائية، 20 ألف عبوة أدوية إنقاص وزن. وتقدر القيمة والرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ 35 مليون جنيه.
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