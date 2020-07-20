بالفيديو.. ضبط 6 ملايين جنيه بحوزة 3 تجار عملة في زهراء المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة كافة صور الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى، ونجحت فى الإيقاع بثلاثة أشخاص يتاجرون فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بحجم تعاملات 6 ملايين جنيه بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون بمنطقة زهراء المعادي، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدت قيام 3 أشخاص (محاسب بشركة صرافة "سابقاً"- مدير وشريك بشركة استيراد وتصدير- حاصل على بكالوريوس)؛ بممارسة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء، وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون، واتخاذهم من إحدى الشقق السكنية "مستأجرة" بمنطقة زهراء المعادى مكاناً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال تعاملهم فى النقد داخل الشقة، وبحوزتهم (1660500 جنيها -4 ملايين جنيه مصرى عملات أجنبية - 2ماكينة عد نقود- 3 هواتف محمول تحتوى على رسائل نصية ومحادثات صوتية تدل على نشاطهم الإجرامى).

اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامى، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم فى الاتجار بالنقد الأجنبى، وأن حجم تعاملاتهم فى مجال التحويلات المالية بلغت نحو مليون دولار أمريكى خلال العام الجارى بالمخالفة للقانون.