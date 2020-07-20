مصر | نشرة حوادث الخليج 365: بدأ بالطفل.. تفاصيل مقتل 3 على يد نجار بالمرج

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الإثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

تأجيل محاكمة ممدوح حمزة بـ"نشر أخبار كاذبة" لـ17 أغسطس

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة تأجيل جلسة محاكمة المهندس الاستشاري ممدوح مصطفي عبد الفتاح حمزة "هارب" في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.. لجلسة 17 أغسطس المقبل لسماع أقوال شهود النفي ولمرافعة النيابة العامة.

فتح النار عليهم وبدأ بالطفل.. نجار يقتل 3 أشخاص بسبب مسمار في المرج

جثث ملقاة أمام عتبة المنزل، وأم مصدومة تجثو على ركبها لا تصدق هول ما حدث لابنيها، تكاد تكذب عيناها اللتان تريان زهرتي شبابها اقتطفتهما يد الغدر فجأة، تصرخ، وتستغيث، تستنجد بكل من تقع عليه عيناها، عله يستطيع أن يوقف نزيف الوقت، ويساعدها في الحفاظ على أرواح ابنيها داخل جسديهما الممدين على الأرض.. إنها جريمة تنخلع لها القلوب المتحجرة، وتقشعر لها الأبدان الثابتة، وقعت في وضح النهار بأحد شوارع حي المرج بالقاهرة، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، واختلط فيها دم المصري المسلم بأخيه المصري المسيحي، فانتقلت محررتا الخليج 365 للكشف عن تفاصيل القصة المأساوية.

"كان بيدافع عن أهله".. عجوز يطعن جاره بـ"مطواه في قلبه" بصفط اللبن بدأت القصة منذ عدة شهور، عندما كان يجلس الرجل الخمسيني العمر، الذي حضر رفقة عائلته، منذ سنوات عدة ليقطنوا داخل منزل، بشارع المعهد الديني الجديد، بمنطقة صفط اللبن، غرب محافظة الجيزة، أسفل منزل جاره، ليُلاحظ بأن الخمسيني العمر يجلس ليتطلع على نساء المنزل، ويعاكسهن. Advertisements

صعقا بالكهرباء.. قرارات مهمة للنيابة بشأن مقتل ربة منزل في البدرشين تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل ربة منزل على يد والدها وشقيقها، بمركز البدرشين، فيما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لما لحقت بها من إصابات متفرقة بجسدها للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بحضور النائب العام.. وزير العدل في زيارة لدار القضاء العالي صرح المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، بأن وزير العدل المستشار عمر عمران قام اليوم بزيارة لدار القضاء العالي التقي فيها رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.

في أقوي ضربة أمنية...ضبط 15 شخص وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخصين، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس، وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات - مبلغ مالي – هاتيى محمول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 700 ألف جنيه.