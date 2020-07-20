أخبار مصر | اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يطلق مبادرة "سجل نفسك مع قنصلية بلدك"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يطلق مبادرة "سجل نفسك مع قنصلية بلدك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعتزم اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا وبالتنسيق مع السفارات والقنصليات العامة تدشين حملة لحث المواطنين على تسجيل بياناتهم في القنصليات المصرية بهدف إيجاد قناة اتصال ثابتة ومباشرة مع البعثة.
يأتي ذلك في إطار ما يقوم به اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا من جهود لدعم وخدمة الكيانات المصرية وربطها بمصر، وكذا التعاون مع السفارات والقنصليات العامة لجمهورية مصر العربية في أوروبا.
وأكد مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروباK أن تدشين الحملة جاء بعد تكرر حالات الوفاة في أوروبا لمواطنين مصريين غير معروفين واستفسار عائلات في مصر عن ذويهم في أوروبا الذين انقطعت الصلة بهم ولا نستطيع التوصل إليهم لعدم وجود اى معلومات مسجلة عنهم.