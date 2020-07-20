أخبار مصر | خطوات التسجيل.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق "أرغب في عمل توكيل"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خطوات التسجيل.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق "أرغب في عمل توكيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزاة العدل لشئون تطبيق "أرغب في عمل توكيل" عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد كمرحلة أولى، وذلك في إطار حرص الدولة، التيسير على مواطنيها، وتقليل التكدس على المؤسسات الحكومية، ومصالح الشهر العقاري الموجودة في محافظات الجمهورية، وفقًا للتدابير الإحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس “كوفيد-19″، والتعايش معه.

وترصد "الخليج 365" كافة التفاصيل عن تطبيق "أرغب في عمل توكيل":

مميزات التطبيق:

تعتبر من أهم مميزات التطبيق هو السماح بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر، كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع " GPS "، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة.

المحافظات المستخدمة التطبيق:

أوضح المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، أن هذه الخدمة تم تفعيلها في 43 مكتبًا في شمال القاهرة وجنوب القاهرة والجيزة والإسكندرية كمرحلة أولى.

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كيف يستخدم التطبيق:

بدء إطلاق التطبيق يوم الأحد في الموافق 5 يوليو الجاري، وقد أعلنت وزارة العدل عبر موقعها الرسمي خطوات التسجيل والدخول للتطبيق، حيث يمكنك تحميل التطبيق من خلال المتجر الإلكتروني “Play store، وكتابة بياناتك الرسمية” الاسم- الرقم القومي- العنوان، ثم قم بتفعيل ميزة الوصول إلى موقعك، حتى يتمكن التطبيق من إيصالك لمكاتب الشهر العقاري القريبة منك.

هدف التطبيق:

تهدف الدولة الي التحول الرقمي، لذلك تتبع وزارة العدل نهج تطوير الجهات التابعة لها تقنيًا ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتيسيرا على المواطنين للتقليل من التزاحم تماشيا مع التدابير الإحترازية المتخذة للحفاظ على الصحة العامة في إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق اخر، التقى المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، صباح اليوم الإثنين، بالمستشار عمر مروان، وزير العدل، فى زيارة بروتوكولية، وذلك بمناسبة بلوغ رئيس محكمة النقض سن التقاعد الشهر المقبل.

وقدم درع وزارة العدل تكريما لمجهوداته في رعاية مصالح القضاء المصرى طوال فترة خدمته وتقلده رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وقدم رئيس محكمة النقض درع مجلس القضاء الأعلى للوزير، تقديرا له في حضور أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وقيادات محكمة النقض والاستئناف، وهنأ الوزير أعضاء المجلس الجدد الذين حضروا اللقاء بحضور المستشار حمادة الصاوى النائب العام - عضو مجلس القضاء الأعلى.