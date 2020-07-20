شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: «مفيش حاجة اسمها حراس العقيدة.. دول نصابين» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الدين أمانة شخصية من عند الله في رقبة كل مسلم، مشيرا إلى أنه لا أحد له الحق في إجبار الناس على الدين، مستشهدًا بقول الله تعالى: «فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ، لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُسيْطِرٍ».

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، الاثنين: «كل شخص مسؤول عن نفسه، يعنى ممكن تقول لى أنا عاوز أفطر عشان مريض، انت أدرى بنفسك وسيحاسبك الله على هذا، ومفيش حاجة اسمها حراس العقيدة، دول نصابين، الله من يحاسب فقط، ولا يجوز اتهام الناس بالكفر».