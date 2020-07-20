شكرا لقرائتكم خبر عن القرآن "كتالوج" والإسلام آخر "نظام تشغيل" للبشرية.. "همسات تربوية" مع الدكتور شيرين حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الله خلق الأكوان من أجلنا فكنا بها عنه غافلين، والرسالة الأولى التى خلق الله البشر من أجلها وسخر كل شىء لخدمتهم للتعرف على ذاته ولكن البشر غافلين".. هذا ملخص الحلقة الأولى من برنامج "همسات تربوية"، مع الدكتور شرين حلمى، الذى يعرض على قناة الخليج 365.

وقدم الدكتور شرين حلمى، شرح مبسط للحلقة الأولى تحت عنوان "كتالوج التشغيل" لإيضاح رسالة سبب خلق البشر وأهمية العلم والمعرفة، موضحا أن الله سبحانه وتعالى خلق الأكوان من أجلنا ولكننا غفلنا عنه، وانزل علينا نعمه ظاهرة وباطنة فكنا بالنعمة عن المنعم لاهين، واستطرد بأن الله اعطانا الأكوان لكي تخدمنا حتى نصل إليه ونعرفه ونحبه.

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وأوضح أن الأمور حتى تكون فى نصابها الصحيح لابد من تشغيل الكتالوج بطريقته الصحيحة وما يحدث الأن هو عملنا على الخدمات التى سخرها الله لنا ولكن من غير معرفة الكتالوج وتشغيله بالطريقة الصحيحة.

وعن فحوى كلمة "كتالوج"، قال: "كل ماكينة لها كتالوج اللاب توب له كتالوج، والعربية لها كتالوج، والغسالة، واللى صنع الكتالوج بتاعنا ربنا اللى خلقنا، وهو أعلم بما يصلنا، ولو اللاب توب باظ من غير ما يكون معايا كارت التصليح بتاعه ممكن أصلحه وممكن معرفش أصلحه.

وأشار إلى أن الغرض من كل هذا أن الله انزل كتابه حتى يبلغنا عن طريق نبيه، وقال تعالى: "وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون"، وأن نظام التشغيل الخاتم أخر نظام تشغيل هو الاسلام والرسالة المحمدية للنبى.

