شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى ينشر فيديو لدوريات الضفادع البشرية خلال تأمين سواحل ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت شعبة الاعلام الحربى التابعة للجيش الليبى، الاثنين، مقطع فيديو لدوريات القوات الخاصة ( الضفادع البشرية) بالقوات البحرية التابعة للجيش الليبى والتى تقوم بجولات استطلاعية فى سواحل مدن راس لانوف وسرت.

كان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي العميد خالد المحجوب، قال إنه تم رصد حوالي 19 ألف مرتزق أرسلتهم تركيا للقتال إلى جانب ميليشيات الوفاق في ليبيا.

وأضاف المحجوب، في اتصال هاتفي مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم، الاثنين، أن "تركيا تحشد عددا كبيرا من المرتزقة في مصراتة، ولا توجد أى حشود من الوفاق بل هي حشود من المرتزقة التي أرسلتهم تركيا".

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وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري ، قد أفاد - في وقت سابق- بقيام تركيا بتحويل مدينة مصراتة إلى قاعدة لإدارة عملياتها، وأنها لا تزال تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا.

وأضاف المسماري- في تصريحات- أن القوات المسلحة لم تنسحب من أي مواقع لها، مشيرا إلى استمرار انتهاكات تركيا في ليبيا.