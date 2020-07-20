شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسىى يتسلم رسالة خطية من نظيره اليمني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبد الملك، للرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة خطية من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادى. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس الوزراء اليمني في زيارته إلى مصر، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومؤكداً متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين حكومةً وشعباً.

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