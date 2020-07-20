شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار أضاحى العيد المعلنة من "الزراعة".. الخراف 58 جنيهاً للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"اليوم السابع"، أسعار أضاحى العيد المعلنة من قبل وزراة الزراعة ممثلة فى الإدارة العامة للزراعة المحمية، استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال زيادة طرح المعروض من الاضاحى من رؤوس الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، للبيع للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم بتخفيضات تصل الى 20 % من أسعار السوق المحلى وأيضا اللحوم الحية بمنافذها.

-خط ساخن للاستفسار برقم 01005531182 للاستفسار عن أسعار الأضاحى

-أسعار الخراف البلدى قائم 58 جنيه للكيلو القائم .

- بقرى 55 جنيها للكيلو القائم .

-جاموس 50 جنيها للكيلو القائم .

-أسعار الماعز 60 جنيها للكيلو القائم .

- ماعز برئى 60 جنيها للكيلو قائم

-لحوم فرش كندوز 105 جنيهات للكيلو.

- كبدة 105 جنيهات للكيلو .

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- كيلو ضانى فرش 105 جنيهات لليكلو

-لحوم سوادنى 90 جنيها للكيلو .

-لحوم برازيلى70 جنيها

-لحوم مفروم 70 جنيها .

-بتخفيضات تصل إلى 20 % من أسعار السوق المحلى، وأيضا اللحوم الحية بمنافذها

أكد المهندس أحمد فتحى مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، في تصريحات لـ"الخليج 365 "، أنه تم طرح كميات كبيرة من اضاحى العيد متوفرة بمنافذ الوزارة سواء الخراف او البقرى او اللحوم الفرش ، موضحا أن أسعار الخراف البلدى قائم 58 جنيه للكيلو، بقرى 55 للكيلو ، جاموس 50 قائم ، ماعز 60 جنيه للكيلو ، برئى 60 جنيه للكيلو، وتم تخصيص خط ساخن برقم 01005531182 ، للاستفسار على اضاحى العيد .

وأوضح مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، أن اضاحى العيد واللحوم المطروحة بالمنافذ بأسعار اقل من السوق الخارجي بـ 20% ، مشير الى أنه تقرر مضاعفة السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحلية سواء الثابتة او المتحركة استعداد لعيد الأضحى ، وطرح اللحوم الفرش المجمدة التى تطرح بمنافذ الزراعات المحمية، خلال فترة ما قبل عيد الاضحى، موضحا أن سعر كيلو اللحوم الفرش بـ 105 جنيه ، طرح كميات مضاعفة من الزبدة البلدى ، وطرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والبقوليات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالاسوا ق الخارجية بنسبة تخفيضات تصل لـ 25%.