شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى أشمون العام بالمنوفية تسجل صفر إصابات كورونا خلال الأسبوع الأخير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور إبراهيم الأعصر رئيس قسم العزل بمستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية، أن عدد حالات العزل بمستشفى أشمون العام أصبح "صفر إصابات"، وذلك خلال الأسبوع الأخير.
وأوضح الأعصر ، فى بيان له، أنه سيتم إغلاق العزل بمستشفى أشمون العام على أن تستمر العناية المركزة فقط في علاج الحالات الحرجة وتعود المستشفى إلى عملها الأصلى ما قبل كوفيد 19.
وأكد الأعصر أنه سيقوم أبطال مستشفى حميات أشمون بعلاج باقي الحالات الأخرى، علاوة على المتابعة الكاملة بالعناية المركزة بالمستشفى لافتا إلى أنه بذلك سينتهى دورة بالعزل وسيعود الي العمل بقسم الأطفال والحضانات بدايه من الغد.
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