شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يكشف كواليس اتهام زوجته ووالدتها بالعنصرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى عماد متعب، لاعب النادى الأهلى والمنتخب المصرى الأسبق، ما تم تداوله بشأن تنمر زوجته يارا نعوم، وعنصريتها تجاه إحدى النزلاء فى أحد فنادق الغردقة، بعدما انتشر "بوست" على منصة التواصل الاجتماعى، يزعم قيام زوجته، ووالدتها، بالتعامل بعنصرية شديدة مع إحدى خادمات النزلاء فى الفندق.



وفى هذا الفيديو، نتعرف على تفاصيل الواقعة التى اتهمت زوجة عماد متعب ووالدتها بالعنصرية

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